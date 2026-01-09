Milano protesta contro accordo Ue-Mercosur
A Milano, gli agricoltori si sono riuniti per esprimere il loro dissenso riguardo all’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur. Le proteste riflettono le preoccupazioni sul possibile impatto sulle produzioni locali e sull’economia agricola italiana. Questa manifestazione evidenzia il dibattito in corso sulla sostenibilità e le conseguenze di accordi internazionali che coinvolgono settori strategici come quello agricolo.
Le voci degli agricoltori: "No all'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Mercosur, il mercato comune sudamericano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
