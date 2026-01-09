Milano protesta contro accordo Ue-Mercosur

A Milano, gli agricoltori si sono riuniti per esprimere il loro dissenso riguardo all’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur. Le proteste riflettono le preoccupazioni sul possibile impatto sulle produzioni locali e sull’economia agricola italiana. Questa manifestazione evidenzia il dibattito in corso sulla sostenibilità e le conseguenze di accordi internazionali che coinvolgono settori strategici come quello agricolo.

Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur - I trattori partiti da Binasco sono entrati a Milano scortati dalle forze dell’ordine per una nuova giornata di protesta degli agricoltori. panorama.it

Mercosur, via libera dell'Unione Europea all'accordo di libero scambio. Trattori bloccano il traffico a Milano per protesta - L'accordo del libero scambio con l'Argentina, il Brasile, il Paraguay e l'Uruguay dovrebbe essere firmato il 12 gennaio ... tg.la7.it

Scontri a Bruxelles, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur

Milano la protesta degli agricoltori contro l'accordo commerciale blocca il traffico in città x.com

La protesta stamattina a Milano contro l'accordo tra Ue e Mercosur - facebook.com facebook

