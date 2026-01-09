Mercosur primo via libera della Ue A Milano trattori nelle strade contro l’accordo

La Commissione europea ha approvato preliminarmente l’accordo di libero scambio con il Mercosur, segnando un passo importante nei rapporti commerciali. Nel frattempo, a Milano, agricoltori italiani hanno manifestato con i trattori contro questa intesa, esprimendo le proprie preoccupazioni. Questa fase rappresenta un momento di confronto tra gli interessi economici e le istanze del settore agricolo nel contesto delle negoziazioni internazionali.

I rappresentanti permanenti degli Stati membri hanno dato un primo via libera a lla firma dell'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur mentre gli agricoltori italiani hanno sfilato per le strade di Milano con i trattori per dire no all'intesa. Poi è stata avviata la procedura scritta fino alle 17 per il voto sull'intesa. Lo si apprende da fonti diplomatiche Ue. "Il pacchetto presentato oggi agli ambasciatori riflette l'esito delle intense consultazioni che la Presidenza ha condotto con gli Stati membri negli ultimi giorni – afferma un portavoce della presidenza cipriota -. Le discussioni in sede di Coreper indicano un ampio sostegno al pacchetto per la firma e l'applicazione provvisoria dell'APEM e dell'ITA.

