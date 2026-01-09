Milan quando il gruppo viene prima di tutto | Leao al fianco di Fofana dopo l’errore
Dopo il pareggio tra Milan e Genoa, Youssouf Fofana ha espresso il suo disappunto sui social per un errore commesso durante la partita. In risposta, Rafael Leao ha dimostrato vicinanza e supporto, condividendo un messaggio di incoraggiamento su Instagram. Questo gesto evidenzia l'importanza della solidarietà e del gruppo all’interno della squadra, dove il rispetto reciproco è fondamentale per affrontare le difficoltà.
Al termine di Milan-Genoa, Youssouf Fofana si è mostrato amareggiato sui social dopo lo scivolone. Così, il compagno Rafael Leao lo ha rincuorato su Instagram con una frase da vero leader. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
