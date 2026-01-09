Milan quando il gruppo viene prima di tutto | Leao al fianco di Fofana dopo l’errore

Dopo il pareggio tra Milan e Genoa, Youssouf Fofana ha espresso il suo disappunto sui social per un errore commesso durante la partita. In risposta, Rafael Leao ha dimostrato vicinanza e supporto, condividendo un messaggio di incoraggiamento su Instagram. Questo gesto evidenzia l'importanza della solidarietà e del gruppo all’interno della squadra, dove il rispetto reciproco è fondamentale per affrontare le difficoltà.

Milan-Hellas Verona 3-0: Pulisic apre prima dello show di Nkunku - Il Milan chiude il 2025 in testa alla classifica in attesa del match dell’Inter di stasera contro l’Atalanta. notiziemilan.it

Milan, Rabiot in gruppo e personalizzato per Gimenez: chi ce la fa e chi no per l'Inter - Dopo i giorni di riposo concessi da Allegri alla squadra, il Milan si è ritrovato nel centro sportivo rossonero per la prima sessione della settimana. calciomercato.com

BUONE NOTIZIE IN CASA MILAN Nkunku è tornato ad allenarsi in gruppo con i suoi compagni Il francese sarà a disposizione di mister #Allegri per il match di domenica contro la #Fiorentina - facebook.com facebook

Milan, Leao e Gabbia in gruppo. Personalizzato per Pulisic: il punto sull'infermeria #SkySport #SkySerieA x.com

