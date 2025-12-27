Massimiliano Allegri ha parlato prima della partita tra Milan e Verona in conferenza stampa. Le novità sull'infortunio di Leao e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri prima di Milan-Verona: “Leao non è della partita. Gabbia e Fofana …”

Leggi anche: Supercoppa Napoli-Milan, Allegri: “Fofana ok, Leao vedremo...”

Leggi anche: Milan-Sassuolo, Allegri: “Contento di chi ho. Leao e Fofana? Fuori”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Milan riallunga la rosa: Allegri recupera tutti, ma non Gabbia; Milan, Leao non al 100% e a rischio panchina: le scelte di Allegri in attacco col Verona; Milan-Verona, quattro i precedenti tra Allegri e Zanetti: tutti i numeri; Il Milan ritrova Leao e Pulisic insieme: Allegri può sorridere in vista del match contro il Verona.

L'annuncio di Allegri su Leao: è ufficiale per Milan-Verona - Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa sulle condizioni di Rafael Leao: "Sorrido perché Nkunku credo che abbia ... milannews.it