Milan Fofana | A Cagliari la prima di tante partite da vincere Dovremo essere bravi su tutto

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha commentato l’impegno di domani contro il Cagliari, sottolineando l’importanza di una prestazione completa. La sfida, valida per la 18ª giornata di Serie A, rappresenta un’occasione per iniziare un percorso positivo e dimostrare la crescita della squadra. Fofana ha evidenziato la necessità di attenzione e concentrazione per affrontare al meglio questa e future partite.

Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari.

