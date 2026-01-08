Milan il rinnovo di Maignan a un passo Le ultime in vista del Genoa e la conferenza stampa di Fullkrug
Il Milan si avvicina al rinnovo di Maignan, con le trattative in fase avanzata. In vista della sfida contro il Genoa, si attendono aggiornamenti sulla formazione di Allegri. Inoltre, si approfondiscono le ultime news di mercato e la conferenza stampa di Fullkrug, in un quadro di aggiornamenti quotidiani sul club rossonero.
Le top news della giornata di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: tra le ultime di formazione prima del Genoa e notizie di mercato. Domani Fullkrug parlerà in conferenza stampa a Casa Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
