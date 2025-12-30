Milan mercato di fuoco | Nkunku via in Turchia? Maignan novità sul rinnovo Davanti…
Le principali notizie del Milan di oggi, 30 dicembre 2025, riguardano il possibile trasferimento di Nkunku in Turchia e gli aggiornamenti sul rinnovo di Maignan. La squadra di Massimiliano Allegri si prepara alla sessione di mercato con attenzione, mentre si delineano le questioni legate al reparto offensivo e al portiere. Ecco un quadro chiaro delle novità più recenti che interessano i rossoneri in questa fase della stagione.
Le top news della mattinata di oggi, 30dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: Nkunku via? Novità importanti sul fronte Maignan!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Fenerbahce su Nkunku, il Milan chiede 35 milioni di euro per l'attaccante: la situazione - Dalla Turchia si parla di un inizio di trattativa tra il Fenerbahce e il Milan per Christopher Nkunku, per il quale i rossoneri chiedono sostanz ... eurosport.it
Milan, tutto confermato: “Avviata trattativa ufficiale per Nkunku” - Dalla Turchia arrivano news importanti per quanto riguarda Nkunku: il Milan ha avviato una trattativa ufficiale col Fenerbahce ... milanlive.it
La carta Nkunku per arrivare al difensore: asse Milan-Fenerbahce, i dettagli - Tare vuole sfruttare la trattativa col Fenerbahce per Nkunku per arrivare ad un difensore che piace molto a lui e ad Allegri ... milanlive.it
Cafu dà un consiglio al Milan sul mercato. Nel corso di un'intervista a Tuttosport, l'ex terzino rossonero parla così dell'attaccante brasiliano del Vasco da Gama, Rayan (classe 2006): "Con lui vado sul sicuro . Può essere valido per qualsiasi grande squ - facebook.com facebook
Milan, altre idee per il mercato di gennaio: occhi su Marusic. Tare lo conosce bene x.com
