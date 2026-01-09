Michela Buscemi prima donna a testimoniare al Maxiprocesso di Palermo | la sua storia finisce su Rai 1
Michela Buscemi, nata nel 1939 a Palermo, è stata la prima donna a testimoniare al Maxiprocesso contro la mafia. La sua vicenda personale, caratterizzata da povertà, violenza e discriminazioni di genere, ha rappresentato un momento importante nella lotta alla criminalità organizzata. La sua storia sarà raccontata su Rai 1, offrendo uno sguardo sulle difficoltà affrontate e sul coraggio di chi ha scelto di testimoniare.
Una vita segnata da miseria, violenza mafiosa e maschilismo: quella di Michela Buscemi, nata nel 1939 a Palermo. Un racconto intenso e crudo, il suo, che attraversa oltre mezzo secolo di storia siciliana e che Lorena Bianchetti proporrà domani, 10 gennaio, alle 16 su Rai 1, nella nuova puntata di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
