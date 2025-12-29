Il macchinario trasportato su di un camion prima urta il ponte dell' autostrada e poi finisce su di un' auto Una donna finisce all' ospedale

Oggi ad Ancona, un incidente lungo l’ex Strada provinciale 361 ha coinvolto un camion trasportato un mezzo di lavoro. Dopo aver urtato il ponte dell’autostrada A14, il veicolo è finito su un’auto, causando il ferimento di una donna, trasportata in ospedale. L’accaduto si è verificato poco prima delle 13 nella frazione dell’Aspio, evidenziando i rischi durante il trasporto di mezzi pesanti in aree limitate.

ANCONA – Incidente poco prima delle 13 di oggi, lunedì 29 dicembre, nella frazione dell'Aspio, dove un camion che stava trasportando dei mezzi da lavoro lungo l'ex Strada provinciale 361, ha visto il lungo braccio di uno di questi toccare il ponte dell'autostrada A14. Il macchinario, o una parte.

