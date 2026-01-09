Metro B cade ramo sui cavi di alimentazione

A Roma sud, a causa delle forti raffiche di vento, un ramo si è spezzato da un albero e ha causato l'interruzione della linea aerea di alimentazione della Metro B, nell'area di Magliana. La situazione ha momentaneamente compromesso il servizio, mentre le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la normale circolazione.

A causa del vento che sta imperversando su Roma sud, un ramo si è spezzato da un albero ed è finito sulla linea aerea di alimentazione della Metro B all'altezza di Magliana. La tratta, dunque, è stata bloccata dalle 15:45 tra Piramide e Laurentina. La tratta è stata sostituta dai bus navetta.

Roma, cade un albero sui binari della metro B: circolazione bloccata, attivi i bus sostitutivi. Nuovi disagi per cittadini e turisti - 30 del 7 agosto 2025 un albero è caduto sulla linea B della metro, alla stazione di Basilica San Paolo. leggo.it

CADE LA BICI DI UN RIDER E IN METRO SCATTA UNA RISSA SEDATA A STENTO Un motivo futile, la caduta della bici di un rider che tornava da Milano, che ha spaventato un genitore perché il mezzo ha sfiorato il passeggino e ha rischiato di colpire il figlio - facebook.com facebook

