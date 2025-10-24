Tempo di lettura: < 1 minuto Il forte vento, annunciato dalla Protezione Civile ha creato problemi in alcune aree della città senza però causare danni alle persone. Il caso più grave si è verificato all’incrocio tra via Luca Giordano e il viale Mellusi nella zona alta. Un albero di medio fusto a causa delle forti raffiche delle scorse ore si è spaccato proprio al centro ed una parte del fusto con un grosso ramo è finito sul marciapiede ostruendo in minima parte anche la sede stradale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Forti raffiche di vento in città, grosso ramo cade sul marciapiede