Forti raffiche di vento in città grosso ramo cade sul marciapiede
Il forte vento, annunciato dalla Protezione Civile ha creato problemi in alcune aree della città senza però causare danni alle persone. Il caso più grave si è verificato all'incrocio tra via Luca Giordano e il viale Mellusi nella zona alta. Un albero di medio fusto a causa delle forti raffiche delle scorse ore si è spaccato proprio al centro ed una parte del fusto con un grosso ramo è finito sul marciapiede ostruendo in minima parte anche la sede stradale.
