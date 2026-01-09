Metro B cade ramo sui cavi di alimentazione | tratta ferma tra Piramide e Laurentina
A causa del forte vento su Roma sud, un ramo si è spezzato da un albero e si è posato sui cavi di alimentazione della Metro B, tra le stazioni di Piramide e Laurentina. La tratta è attualmente ferma per motivi di sicurezza, in attesa di interventi di rimozione e verifica dell'infrastruttura. Restano aggiornamenti sulle riaperture e sui tempi di ripristino.
A causa del vento che sta imperversando su Roma sud, un ramo si è spezzato da un albero ed è finito sulla linea aerea di alimentazione della Metro B all'altezza di Magliana. La tratta, dunque, è stata bloccata dalle 15:45 tra Piramide e Laurentina. La tratta è stata sostituta dai bus navetta. Sul. 🔗 Leggi su Romatoday.it
