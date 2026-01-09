Metro B cade ramo sui cavi di alimentazione | tratta ferma tra Piramide e Laurentina

A causa del forte vento su Roma sud, un ramo si è spezzato da un albero e si è posato sui cavi di alimentazione della Metro B, tra le stazioni di Piramide e Laurentina. La tratta è attualmente ferma per motivi di sicurezza, in attesa di interventi di rimozione e verifica dell'infrastruttura. Restano aggiornamenti sulle riaperture e sui tempi di ripristino.

