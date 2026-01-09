Meteo Viterbo previsioni per il weekend 10-11 gennaio | ancora pioggia poi torna il sole

Le previsioni meteo per Viterbo nel weekend 10-11 gennaio indicano un passaggio di pioggia venerdì, seguito da un ritorno del sole nel fine settimana. Dopo un giovedì caratterizzato da temperature minime di -3°C e un clima gelido, le condizioni atmosferiche si stabilizzeranno, offrendo un tempo più mite e soleggiato. Restate aggiornati per le ultime informazioni sul meteo nella provincia di Viterbo.

Una nuova perturbazione è attesa venerdì 9 gennaio sulla provincia di Viterbo e il resto del Lazio, pilotata da una forte depressione in avvicinamento dalla Francia, dopo il risveglio gelido di giovedì, con punte di -3 gradi nella Tuscia.Previsioni meteo Lazio dal 9 al 14 gennaioVenerdì piogge e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Previsioni meteo, tempo instabile: qualche pioggia in arrivo e poi torna il sole Leggi anche: Previsioni meteo, sole nel weekend ma poi tornano pioggia e neve La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Befana porta ancora più freddo, gli esperti: Neve a bassa quota a Viterbo; Previsioni meteo per il week end del 3 e 4 gennaio; Meteo a Viterbo. Freddo, pioggia e gelo il 31 dicembre e 1 gennaio: notte di Capodanno sottozero; Previsioni meteo Roma e Lazio 6 gennaio: festa della Befana sotto la pioggia e temperature in calo. Previsioni meteo 10-11 gennaio su Viterbo e il Lazio - Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio. newtuscia.it

Buona Epifania, Viterbo! Date le condizioni meteo avverse, gli appuntamenti con La calza della Befana più lunga del mondo e Befana 115 sono stati rinviati. Ci vediamo sabato 10 gennaio alle 15.45 da Porta Romana per la partenza della Calza della Befana - facebook.com facebook

