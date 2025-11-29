Previsioni meteo sole nel weekend ma poi tornano pioggia e neve

L’alta pressione da ovest porta belle giornate ma è un anticiclone debole, il peggioramento soprattutto al Nord già da domenica. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Previsioni meteo, sole nel weekend ma poi tornano pioggia e neve

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sole e freddo, poi un po' di pioggia: previsioni meteo weekend Vai su X

Tempo più stabile, ma ancora per poco: le previsioni meteo di sabato 29 novembre -> https://tinyurl.com/y73vpf5e - facebook.com Vai su Facebook

Meteo fine settimana: weekend con il sole, attenti alle gelate notturne - Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: sole e tempo stabile, probabili gelate notturne in tutta la provincia. Come scrive veronaoggi.it

Previsioni meteo a Milano e in Lombardia, pioggia e neve. Ecco quando e dove - Weekend a due facce con sole e poi un progressivo peggioramento da domenica che porterà cielo grigio, pioggia in pianura e neve in montagna. Segnala ilgiorno.it

Toscana al sole in questo weekend ma una nuova perturbazione è dietro l’angolo. Previsioni del tempo - La giornata di oggi, sabato 29 novembre, è caratterizzata da un quadro meteo favorevole. Scrive lanazione.it