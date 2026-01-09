Il meteo di Roma del 09 gennaio 2026 alle 06:15 prevede condizioni di tempo stabile al mattino, con temperature minime in lieve calo e cielo generalmente sereno. Durante la giornata, sono attesi alcuni fenomeni di pioggia e neve in alcune zone dell’Italia, in particolare nelle regioni del centro e del nord, con quote neve variabili. Le temperature rimarranno generalmente stabili o in lieve diminuzione su tutta la penisola.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velocità bassa in pianura padana e serena altrove locali fenomeni in Romagna con neve fin verso i 400 metri al pomeriggio non sono attese particolari variazioni tra la serata era notte numero si trova mento ma tempo ancora asciutto salvati fino a misura Romagna con neve a quote collinari al centro al mattino tempo instabile con piogge diffuse neve in Appennino oltre 1600 1700 metri al pomeriggio poche variazioni Salvo calo della quota neve sull'Appennino umbro-marchigiano localmente fino in collina tra la terra e la notte ancora tempo instabile con piogge sparse Quota neve dai 500 metri tra Umbria e Marche tiene 1600 m dell'Abruzzo meridionale al sud Al mattino locali pioggia in Sardegna in campagna asciutta altrove con nuvolosità irregolare in transito al pomeriggio locali fenomeni anche sul Molise perlopiù invariato sulle altre regioni tra la serata precipitazioni in graduale estensione sul resto del Sud temperature minime massime stabili o in generale di induzione su tutta Italia calo più intenso al nord ed è tutto buon proseguimento di corta mi ricordo che le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 09-01-2026 ore 06:15

Freddo a Roma, temperature sotto lo zero e neve ai Castelli. Le previsioni meteo: «Il Paese come un freezer»; Allerta meteo il 7 gennaio 2026, c'è fake news che a Roma le scuole sarebbero chiuse. Il maltempo c'è ma le scuole saranno aperte; Neve in arrivo sull'Italia, possibili fiocchi a bassa quota: ecco le zone a rischio; Maltempo a Roma, un albero crolla e manda il traffico in tilt.

Meteo Roma – Breve tregua, a seguire nuovo peggioramento nel weekend - Dopo una fase più stabile, una perturbazione di origine polare riporterà piogge e un nuovo calo termico sul Lazio tra venerdì e il fine settimana. centrometeoitaliano.it