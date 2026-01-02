Previsioni Meteo Roma e Lazio – Sabato 3 Gennaio 2026

Le previsioni del tempo per Roma e il Lazio indicano una giornata di sabato 3 gennaio 2026 con condizioni stabili. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con alcune schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno in un contesto invernale, offrendo condizioni di tempo generalmente tranquillo e senza particolari fenomeni atmosferici significativi.

Roma: tempo stabile, cielo variabile e clima invernale. La giornata di sabato 3 gennaio 2026 a Roma sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, con cielo parzialmente nuvoloso e ampie schiarite soprattutto nelle ore centrali. Non sono previste precipitazioni sulla Capitale, che vivrà una giornata tipicamente invernale ma senza criticità.?? Temperature. Minime: comprese tra 3 e 5°C nelle prime ore del mattino. Massime: tra 11 e 13°C nel corso del pomeriggio. Il freddo sarà più intenso al risveglio e nelle zone periferiche, mentre nelle ore centrali la presenza del sole renderà il clima più gradevole. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

