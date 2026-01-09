Messico | Trump ' inizieremo a colpire i cartelli della droga via terra'

Il governo statunitense ha annunciato l'intenzione di intensificare le operazioni contro i cartelli della droga lungo il confine terrestre con il Messico. Dopo aver ridotto significativamente le importazioni via mare, si concentrerà ora sulle rotte terrestri, con l’obiettivo di contrastare più efficacemente il traffico di sostanze illegali. Questa strategia mira a rafforzare la sicurezza e a ridurre la criminalità transnazionale.

Washington, 9 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo eliminato il 97% della droga che entra via mare e ora inizieremo a colpire via terra i cartelli che controllano il Messico". Lo ha detto in un'intervista a Fox News il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo che "è molto triste vedere cosa è successo a quel Paese, ma i cartelli continuano a operare e uccidono 250.000, 300.000 persone nel nostro Paese ogni anno. La droga è orribile, devasta le famiglie, si perde un figlio o un genitore, anche i genitori muoiono a causa della droga, quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro". "I numeri stanno davvero diminuendo - ha continuato Trump riferendosi ai morti per droga negli Usa - ma saranno sempre troppo alti se c'è anche solo una persona, ma stanno diminuendo, proprio come i passaggi al confine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

