Trump | Lanceremo attacchi via terra contro i cartelli della droga che controllano il Messico

Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avvieranno azioni militari contro i cartelli della droga presenti sul territorio nazionale messicano. Questa decisione segue mesi di operazioni contro traffici nel Pacifico e nei Caraibi, culminate con l’arresto di Nicolas Maduro in Venezuela. La priorità sarà colpire le reti criminali alla radice, rafforzando la lotta contro il narcotraffico e la violenza legata a queste organizzazioni.

Dopo mesi di attacchi contro presunte imbarcazioni di trafficanti di droga nei Caraibi e nel Pacifico orientale (che hanno preceduto la cattura in Venezuela di Nicolas Maduro), il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti inizieranno a "colpire i cartelli sul territorio nazionale".

