Trump avverte | Presto lanceremo attacchi via terra contro i cartelli che controllano il Messico

Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti inizieranno a condurre attacchi terrestri contro i cartelli della droga che operano nel Messico. Dopo mesi di operazioni contro imbarcazioni di trafficanti nei Caraibi e nel Pacifico, il presidente ha sottolineato l’intenzione di intensificare le azioni sul territorio nazionale, evidenziando un nuovo passo nella lotta contro il narcotraffico. La decisione rappresenta un incremento delle misure di sicurezza e di contrasto alla criminalità organizzata.

