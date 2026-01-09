Trump avverte | Presto lanceremo attacchi via terra contro i cartelli che controllano il Messico
Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti inizieranno a condurre attacchi terrestri contro i cartelli della droga che operano nel Messico. Dopo mesi di operazioni contro imbarcazioni di trafficanti nei Caraibi e nel Pacifico, il presidente ha sottolineato l’intenzione di intensificare le azioni sul territorio nazionale, evidenziando un nuovo passo nella lotta contro il narcotraffico. La decisione rappresenta un incremento delle misure di sicurezza e di contrasto alla criminalità organizzata.
Dopo mesi di attacchi contro presunte imbarcazioni di trafficanti di droga nei Caraibi e nel Pacifico orientale (che hanno preceduto la cattura in Venezuela di Nicolas Maduro), il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti inizieranno a "colpire i cartelli sul territorio nazionale". 🔗 Leggi su Today.it
