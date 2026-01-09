Messa in sicurezza istituti scolastici 400mila euro al Comune grazie al Pnrr

Il Comune di Monteroni di Lecce ha ottenuto 400mila euro dal Pnrr per interventi di messa in sicurezza degli istituti scolastici di via Mazzini e via Montello. Questi progetti, approvati nell’ambito delle iniziative nazionali, contribuiranno a migliorare le condizioni delle strutture scolastiche e garantire ambienti più sicuri per studenti e staff.

MONTERONI DI LECCE - Il Comune di Monteroni di Lecce si aggiudica due progetti con il Pnrr che permetteranno nuovi interventi nelle scuole di via Mazzini e via Montello del primo e secondo polo cittadino.Si tratta di due progetti per la messa in sicurezza delle scuole, finanziati con il Pnrr dal. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

