Mercosur trattori in mezza Europa Macron voterà No L’Italia che fa?

Il Mercosur, un accordo commerciale tra l’Europa e i paesi dell’America Latina, è al centro di tensioni politiche. Ursula von der Leyen sostiene la conclusione dell’accordo, mentre Francia e Visegrad si oppongono. Nel frattempo, in Italia si discute su come questa posizione influenzerà le scelte future del Paese, con il presidente Macron che si pronuncia contro. Un tema complesso, che coinvolge questioni economiche e geopolitiche di vasta portata.

Ursula von der Leyen spinge per chiudere l’accordo con gli Stati dell’America Latina, ma la Francia e il gruppo Visegrad minacciano il veto. Oggi a Bruxelles il vertice dei 27 tecnici. Lollobrigida: sì solo con la clausola di reciprocità. È un venerdì di passione per Ursula von der Leyen e la domanda che circola a Bruxelles è: il Mercosur val bene l’Europa? La spaccatura rischia di essere insanabile visto che Emmanuel Macron - pressato anche dai trattori che ieri hanno assediato Parigi - ha annunciato: «La Francia voterà no». Dall’Eliseo viene una velata quanto dura critica all’Italia rea di aver tradito la causa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mercosur, trattori in mezza Europa. Macron voterà «No». L’Italia che fa? Leggi anche: Macron si arrende ai trattori, la Francia voterà contro l’accordo Ue-Mercosur. L’Italia alza la posta: «Altre garanzie per gli agricoltori» – Il video Leggi anche: Mercosur, Macron: “La Francia voterà contro” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fra nuovi dazi green e Mercosur Ursula stende industria e agricoltori; Domani i trattori in piazza a Milano Torna in bilico il sì al Mercosur. Trattori a Milano contro Ue-Mercosur - A Milano i trattori bloccano il traffico contro il trattato di libero scambio Ue- rainews.it

Trattori in piazza a Milano contro l'accordo Ue-Mercosur - Trattori in piazza a Milano contro l'accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur. notizie.tiscali.it

Via libera al libero scambio UE-Mercosur: il controverso accordo passa, i trattori scendono in piazza - Mercosur approvato: cosa prevede, perché divide l’Europa e perché oggi gli agricoltori sono scesi in piazza ... greenme.it

#Milano I trattori bloccano il traffico contro il trattato di libero scambio con il Mercosur. I mezzi agricoli con le bandiere tricolori sono arrivati a decine in piazza Duca d'Aosta, davanti alla sede del Consiglio regionale lombardo, scaricando anche balle di fieno e - facebook.com facebook

ULTIM’ORA A Milano i trattori tornano in piazza contro il Mercosur La maggioranza dei Paesi UE ha dato il prima via libera alla firma dell’accordo di libero scambio con il blocco sudamericano del Mercosur, che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Para x.com

