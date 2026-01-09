Mercosur trattori in mezza Europa Macron voterà No L’Italia che fa?

Da laverita.info 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mercosur, un accordo commerciale tra l’Europa e i paesi dell’America Latina, è al centro di tensioni politiche. Ursula von der Leyen sostiene la conclusione dell’accordo, mentre Francia e Visegrad si oppongono. Nel frattempo, in Italia si discute su come questa posizione influenzerà le scelte future del Paese, con il presidente Macron che si pronuncia contro. Un tema complesso, che coinvolge questioni economiche e geopolitiche di vasta portata.

Ursula von der Leyen spinge per chiudere l’accordo con gli Stati dell’America Latina, ma la Francia e il gruppo Visegrad minacciano il veto. Oggi a Bruxelles il vertice dei 27 tecnici. Lollobrigida: sì solo con la clausola di reciprocità. È un venerdì di passione per Ursula von der Leyen e la domanda che circola a Bruxelles è: il Mercosur val bene l’Europa? La spaccatura rischia di essere insanabile visto che Emmanuel Macron - pressato anche dai trattori che ieri hanno assediato Parigi - ha annunciato: «La Francia voterà no». Dall’Eliseo viene una velata quanto dura critica all’Italia rea di aver tradito la causa. 🔗 Leggi su Laverita.info

mercosur trattori in mezza europa macron voter224 no l8217italia che fa

© Laverita.info - Mercosur, trattori in mezza Europa. Macron voterà «No». L’Italia che fa?

Leggi anche: Macron si arrende ai trattori, la Francia voterà contro l’accordo Ue-Mercosur. L’Italia alza la posta: «Altre garanzie per gli agricoltori» – Il video

Leggi anche: Mercosur, Macron: “La Francia voterà contro”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fra nuovi dazi green e Mercosur Ursula stende industria e agricoltori; Domani i trattori in piazza a Milano Torna in bilico il sì al Mercosur.

mercosur trattori mezza europaTrattori a Milano contro Ue-Mercosur - A Milano i trattori bloccano il traffico contro il trattato di libero scambio Ue- rainews.it

mercosur trattori mezza europaTrattori in piazza a Milano contro l'accordo Ue-Mercosur - Trattori in piazza a Milano contro l'accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur. notizie.tiscali.it

mercosur trattori mezza europaVia libera al libero scambio UE-Mercosur: il controverso accordo passa, i trattori scendono in piazza - Mercosur approvato: cosa prevede, perché divide l’Europa e perché oggi gli agricoltori sono scesi in piazza ... greenme.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.