Mercosur Macron | La Francia voterà contro

Il Mercosur, accordo commerciale tra l’Unione Europea e il blocco sudamericano, sta affrontando una crescente opposizione in Francia. Macron ha annunciato che la Francia voterà contro l’accordo, comunicandolo anche a Ursula von der Leyen. La decisione riflette le preoccupazioni su questioni ambientali, agricole e di sovranità, e potrebbe influenzare il futuro delle trattative tra le due aree.

Macron, La Francia voterà contro l’accordo sul Mercosur - Il presidente: «Rifiuto politico unanime dell’accordo, come hanno chiaramente dimostrato i recenti dibattiti all’Assemblea Nazionale e al Senato» ... ilsole24ore.com

Mercosur, no di Macron: “Rifiuto politico unanime”. Da Parigi a Milano, la protesta dei trattori - Il presidente francese conferma l’opposizione alla firma del trattato. repubblica.it

Retraso en la firma del acuerdo UE-Mercosur por objeciones de Francia e Italia // Noticias.lat

Mi dispiace quasi per Emmanuel Macron. Quasi. Le Figaro ringrazia Giorgia Meloni e, senza troppi giri di parole, racconta una scena che in Francia brucia: il rinvio dell’accordo Mercosur arriva grazie all’Italia, non all’Eliseo. Traduzione dal francese non ufficia - facebook.com facebook

#Mercosur Rinviato l'accordo commerciale tra #UE e Mercato Comune Sudamericano. Meloni: altro tempo per avere garanzie per gli agricoltori. Macron: servono clausole di salvaguardia per agricoltura e ambiente. Von der Leyen: raggiunta una svolta per l x.com

