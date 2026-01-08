Mercosur Macron | La Francia voterà contro

Il Mercosur, accordo commerciale tra l’Unione Europea e il blocco sudamericano, sta affrontando una crescente opposizione in Francia. Macron ha annunciato che la Francia voterà contro l’accordo, comunicandolo anche a Ursula von der Leyen. La decisione riflette le preoccupazioni su questioni ambientali, agricole e di sovranità, e potrebbe influenzare il futuro delle trattative tra le due aree.

Macron ha confermato questa posizione e ne ha direttamente informato nel pomeriggio Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

