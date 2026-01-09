Mercosur Meloni firma e neutralizza il no di Macron Ma per gli agricoltori non c’è vittoria Ecco chi ci guadagna

Giorgia Meloni ha firmato l’accordo Mercosur, bilanciando vari interessi nazionali. Tuttavia, per gli agricoltori italiani non si tratta di una vittoria, poiché ci sono aspettative e preoccupazioni ancora aperte. Anche se Macron ha espresso un’opposizione, la firma segna un passo importante per l’Italia nel contesto delle relazioni commerciali con il Sud America. Ecco chi potrebbe trarne beneficio e quali sono le implicazioni di questa decisione.

Giorgia Meloni lo ha detto: per dare l'ok all'accordo Mercosur "abbiamo messo in equilibrio interessi diversi". Quelli dell' industria, quelli dell' agricoltura e quelli geopolitici. E quando ci sono troppi interessi in gioco, c'è il rischio che qualcuno perda. Così, mentre gli agricoltori manifestavano per le strade di Milano, con una protesta organizzata da Riscatto agricolo Lombardia e l'intero Coapi, Coordinamento agricoltori e pescatori italiani e i trattori bloccavano il traffico in Spagna, Francia e altre nazioni per dire no all'intesa negoziata per un quarto di secolo, i rappresentanti permanenti degli Stati membri riuniti a Bruxelles nel Coreper davano il primo via libera alla firma dell'accordo di libero scambio con il blocco sudamericano del Mercosur che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay.

