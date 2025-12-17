Votata la mini-stretta sul Mercosur Ma gli agricoltori | Non ci basta

Gli eurodeputati hanno approvato con ampia maggioranza una mini-stretta sull'accordo commerciale con il Mercosur, introducendo clausole di salvaguardia più restrittive. Tuttavia, gli agricoltori esprimono insoddisfazione, sostenendo che le misure adottate non sono sufficienti a tutelare adeguatamente i loro interessi.

Gli eurodeputati ieri hanno votato ad ampia maggioranza per introdurre clausole di salvaguardia più restrittive sull'accordo commerciale con il Mercosur, i Paesi del Sud America. Per evitare che le importazioni danneggino il settore agricolo europeo, la Commissione dovrebbe avviare un'indagine sulla necessità di attivare queste misure di protezione quando le importazioni di prodotti agricoli sensibili aumenteranno in media del 5% su un periodo di tre anni (rispetto al 10% annuo previsto nella proposta della Commissione). I deputati chiedono inoltre indagini più rapide (da sei a tre mesi in generale e da quattro a due mesi nel caso di prodotti sensibili), affinché le misure di salvaguardia possano essere introdotte più rapidamente. Ilgiornale.it

Leggi anche: Coldiretti, 8mila agricoltori in piazza: «Basta trafficanti del grano, in Puglia 38mila imprese a rischio»

