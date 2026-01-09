Mercosur la giravolta del governo sul trattato di libero scambio | giustificato con 45 miliardi in più che in realtà erano già lì

Il governo italiano ha annunciato un accordo sul trattato di libero scambio con il Mercosur, presentandolo come un progresso importante per l’agricoltura nazionale. Tuttavia, le cifre e le motivazioni sollevano dubbi sulla reale portata di questa decisione. Analizziamo i fatti per comprendere meglio i dettagli e le implicazioni di questa giravolta politica, rimanendo obiettivi e basati sui dati disponibili.

Mettiamo in fila i fatti. Il 6 gennaio Giorgia Meloni diffonde una nota ufficiale per rivendicare un risultato che, nelle sue parole, segna «un passo in avanti positivo e significativo» per l’agricoltura italiana. La proposta della Commissione europea sul futuro bilancio Ue renderebbe disponibili «ulteriori 45 miliardi di euro per la Politica agricola comune», già dal 2028. Poche ore dopo, quella cifra diventa il perno del racconto politico con cui Palazzo Chigi accompagna una scelta molto più delicata: il progressivo riallineamento dell’Italia verso la firma dell’accordo commerciale Ue-Mercosur. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Mercosur, la giravolta del governo sul trattato di libero scambio: giustificato con 45 miliardi in più che in realtà erano già lì Leggi anche: L’Unione europea approva l’accordo di libero scambio con il Mercosur Leggi anche: Accordo di libero scambio con il Mercosur, cosa prevede l’intesa (provvisoria) Ue La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L’Europa, il Mercosur e la giravolta di Meloni. Mercosur, la giravolta del governo sul trattato di libero scambio: giustificato con 45 miliardi in più che in realtà erano già lì - I fondi agricoli anticipati vengono venduti come risorse aggiuntive mentre l’Italia rientra dal veto sull’accordo Ue- lanotiziagiornale.it Mercosur, Paolo Mascarino (Pres. Federalimentare): “Accordo storico. Governo vicino a imprese e Paese” - Mercosur è un accordo storico, atteso da tempo, e per l’industria alimentare italiana può ... iltempo.it

Adesso l'Italia dice sì al Mercosur: ecco come è cambiato l'accordo. Ma Coldiretti annuncia nuove proteste - Il Governo italiano vota a favore dopo l'aumento dei fondi Pac e le garanzie su reciprocità. msn.com

Il Governo ci ripensa e si va verso la firma del trattato commerciale che produrrà danni duraturi al settore agricolo https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/mercosur-trattato-europa-firma-odtce3ir Flai-Cgil Modena | Flai-Cgil Emilia Romagna | Flai-Cgi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.