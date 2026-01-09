Nel mercato della Juventus, Pellegrino ha mostrato ottime prestazioni alla Continassa, suscitando consenso tra staff e dirigenza. Questa valutazione positiva potrebbe portare a un investimento mirato per rafforzare il reparto offensivo, migliorando le opzioni a disposizione della squadra. La società monitora attentamente la situazione, considerando le possibilità di inserimento nel roster in vista della prossima stagione.

per rinforzare il reparto offensivo. Il mercato della Juventus guarda con insistenza in casa Parma, dove le prestazioni di Mateo Pellegrino non sono passate inosservate. L’attaccante argentino, classe 2001, è finito sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza bianconera grazie a un impatto devastante in Serie A, dimostrando doti fisiche e tecniche che lo proiettano già verso lo status di top player. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Strategia e costi dell’operazione. Alla Continassa, le valutazioni su Pellegrino convergono verso un giudizio unanime: il ragazzo ha margini di crescita enormi, pur dovendo confermare la propria continuità da qui al termine del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus: Pellegrino convince tutti alla Continassa. Si valuta questo investimento

Leggi anche: Ottolini Juventus, subito un summit di mercato alla Continassa con Spalletti: due priorità (e mezza) in questo gennaio. Cosa si son detti

Leggi anche: Calciomercato Inter, Marotta valuta l’investimento a gennaio: si pensa di colmare questo buco

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Padovano promuove il mercato Juve | Pellegrino più di Dovbyk; Juventus pensa a Kessie: possibile ritorno dall’Arabia Saudita.

Pellegrino alla Juventus a gennaio: la rivelazione accende il mercato - Cosa c'è di vero sul possibile passaggio di Pellegrino alla Juventus? fantamaster.it

Mercato Juve, idee per l’attacco: Pellegrino il prescelto, Dzeko tra le soluzioni low cost. Tutti i nomi - Tutti i nomi La Juventus si trova davanti a una constatazione ormai evidente: per restare competitiva ai ver ... calcionews24.com