Calciomercato Inter Marotta valuta l’investimento a gennaio | si pensa di colmare questo buco
Inter News 24 Calciomercato Inter, le ultime sulle possibili mosse del club nerazzurro in vista della sessione di gennaio. Tutti i dettagli in merito. L’assenza di Denzel Dumfries continua a rappresentare uno dei problemi più evidenti nell’ Inter di Cristian Chivu, con una fascia destra che fatica a mantenere lo stesso livello di intensità, profondità e continuità garantito dall’esterno olandese. Tutti i suoi sostituti, finora, non hanno saputo fornire risposte convincenti e la squadra ne ha risentito in modo significativo, come dimostrano le due sconfitte consecutive dopo la sosta. Secondo Tuttosport, il primo nome chiamato a raccogliere l’eredità di Dumfries sarebbe Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001 su cui il club ha investito in estate. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Calciomercato #Inter, #Marotta mette ordine sul futuro della panchina nerazzurra - facebook.com Vai su Facebook
L' #Inter fa sul serio bmbr.cc/5p03dnq #calciomercato Vai su X
Calciomercato Inter News/ Inzaghi chiama Acerbi in Arabia, Frattesi il primo a partire (27 novembre 2025) - Chi però il calciomercato Inter ha più fretta di riuscire a vendere è Davide Frattesi visto che il centrocampista ex Sassuolo, ogni giorno che passa nella rosa nerazzurra sembra perdere di valore, il ... Riporta ilsussidiario.net
Adeyemi all’Inter, primi contatti a sorpresa: blitz di Marotta! - Nelle ultime sessioni di mercato il nome di Karim Adeyemi era stato accostato a squadre come Juventus e Napoli, ma ... fantamaster.it scrive
Calciomercato Inter, non solo Gila: Marotta ha messo nel mirino un altro giocatore della Lazio. Le ultime - Calciomercato Inter, i nerazzurri spingono per rinforzare la rosa prendendo dei giocatori della Lazio. Segnala calcionews24.com