Inter News 24 Calciomercato Inter, le ultime sulle possibili mosse del club nerazzurro in vista della sessione di gennaio. Tutti i dettagli in merito. L’assenza di Denzel Dumfries continua a rappresentare uno dei problemi più evidenti nell’ Inter di Cristian Chivu, con una fascia destra che fatica a mantenere lo stesso livello di intensità, profondità e continuità garantito dall’esterno olandese. Tutti i suoi sostituti, finora, non hanno saputo fornire risposte convincenti e la squadra ne ha risentito in modo significativo, come dimostrano le due sconfitte consecutive dopo la sosta. Secondo Tuttosport, il primo nome chiamato a raccogliere l’eredità di Dumfries sarebbe Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001 su cui il club ha investito in estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Marotta valuta l’investimento a gennaio: si pensa di colmare questo buco