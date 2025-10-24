Pio Esposito Inter spunta il retroscena estivo sul Napoli | ci sono stati due tentativi la ricostruzione

Inter News 24 Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La notizia è ormai ufficiale: il Napoli ha realmente messo gli occhi su Francesco Pio Esposito, il giovane attaccante classe 2005 dell’ Inter, con l’intento di farne il centravanti del futuro. Come confermato da Il Mattino, il club azzurro ha tentato più volte di portare Esposito a Napoli, prima nell’autunno scorso e poi all’inizio dell’estate, poco prima che il ragazzo partisse per gli Stati Uniti con l’Inter. Tuttavia, nonostante le ripetute offerte, l’Inter ha categoricamente rifiutato ogni proposta, considerandolo un punto fermo del progetto attuale e futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, spunta il retroscena estivo sul Napoli: ci sono stati due tentativi, la ricostruzione

