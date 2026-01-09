Mercato Genoa contatti col Pisa per Nzola | è sfida aperta a quel club di Serie B!

Il mercato del Genoa si intensifica con i contatti per M’Bala Nzola, attaccante attualmente in forza al Pisa. La trattativa resta aperta e rappresenta una sfida concreta tra le due società di categorie diverse. Nzola, in uscita dai toscani, potrebbe presto cambiare maglia, segnando un nuovo passo nel suo percorso professionale. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile operazione di mercato.

L’attaccante dei toscani resta in uscita: le ultime Il futuro di M’Bala Nzola è ormai lontano dall’ombra della Torre. Il mercato in uscita del Pisa subisce un’accelerata decisiva dopo la rottura totale sancita dalle recenti dichiarazioni del tecnico Alberto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Primo allenamento per Nzola e sorpresa Stengs. Via al mercato; Dovbyk al Genoa dalla Roma, De Rossi sul mercato: “Escono nomi che…”; De Rossi: “Il ko di Roma è alle spalle. Col Pisa tornerà il Genoa da battaglia”; Calciomercato 2026, le news e tutte le trattative di martedì 6 gennaio.

