Zirkzee Juve svolta nel futuro dell’attaccante | contatti tra l’olandese e quel club di Serie A il ritorno in Italia è possibile! Ultime

L'eventualità di un ritorno di Joshua Zirkzee in Serie A prende forma, con contatti tra l'olandese e un club della massima divisione italiana. Dopo le ultime indiscrezioni, cresce l'interesse e si intensificano le trattative, alimentando la possibilità di un ritorno in Italia per l’attaccante. La situazione si fa più concreta, mentre i club coinvolti valutano le mosse da compiere.

Zirkzee Juve, le ultime dal Messaggero spaventano i bianconeri: Gasperini scatenato, nuovi contatti e apertura dell’olandese. Massara al lavoro. Il nome di Joshua Zirkzee rischia di trasformarsi da sogno proibito a rimpianto cocente per le strategie del calciomercato bianconero. Mentre la Juventus è alle prese con le valutazioni per rinforzare il reparto offensivo (orfano di Vlahovic), una diretta concorrente per le zone nobili della classifica ha deciso di premere l’acceleratore, tentando il sorpasso decisivo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Roma sta facendo sul serio per riportare in Italia l’ex gioiello del Bologna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zirkzee Juve, svolta nel futuro dell’attaccante: contatti tra l’olandese e quel club di Serie A, il ritorno in Italia è possibile! Ultime

Calciomercato Juve sorpasso Inter per il talento italiano? Ci sarebbe un ostacolo | le ultime sulla trattativa con l’Atalanta I bianconeri monitorano la situazione - Zazoom Social News

Zirkzee Juve, il futuro dell’olandese è praticamente delineato: non rientra più nei piani del Manchester United! Cosa succede ora - Zirkzee Juve, lo United apre all’addio e la Roma è pronta all’offerta: i bianconeri si defilano, l’attacco è considerato completo dopo i colpi estivi Il futuro di Joshua Zirkzee al Manchester United s ... Da juventusnews24.com

Zirkzee Juventus, la pista si è raffreddata? Le ultime sull’attaccante olandese in vista del calciomercato invernale - Sul giocatore sembra essere in vantaggio la Roma di Gasperini Il destino di Joshua Zirkzee al Manchester United sembra ormai segnat ... Scrive calcionews24.com

Zirkzee alla Juventus con lo scambio: proposta accettata ULTIMA ORA https://blstg.news/eY7W/ - facebook.com Vai su Facebook

"#ZIRKZEE" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X