Droga nei parchi quattro sanzioni durante i controlli della Polizia Locale

Trentadue persone controllate, quattro sanzioni per uso personale di sostanze stupefacenti e diversi sequestri di hashish, marijuana e cocaina. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia locale di Modena tra il 16 e il 21 ottobre nelle aree verdi e nei parchi della città, nell’ambito di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

