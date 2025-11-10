Affitti irregolari immobili occupati e cani lasciati sul balcone | controlli e raffica di sanzioni della Polizia locale
Cani che mordono ragazzini, occupazione di immobili, affitti non registrati e auto abbandonate. La Polizia locale del Comune di Perugia ha attuato un vasto servizio di controllo che ha portato all'elevazione di sanzioni e di denunce.“Proseguiamo con determinazione i controlli sul territorio, in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
