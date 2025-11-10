Affitti irregolari immobili occupati e cani lasciati sul balcone | controlli e raffica di sanzioni della Polizia locale

Perugiatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cani che mordono ragazzini, occupazione di immobili, affitti non registrati e auto abbandonate. La Polizia locale del Comune di Perugia ha attuato un vasto servizio di controllo che ha portato all'elevazione di sanzioni e di denunce.“Proseguiamo con determinazione i controlli sul territorio, in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Affitti per studenti, allarme truffe e contratti irregolari - Un passaggio cruciale per chi inizia o riprende gli studi fuori sede, ma anche un terreno sempre più ... Lo riporta adnkronos.com

Affitti per studenti, dalla caparra anticipata al proprietario fantasma: aumentano truffe e contratti irregolari. I consigli per difendersi - Un passaggio cruciale per chi inizia o riprende gli studi fuori sede, ma anche un terreno sempre più ... Si legge su ilsole24ore.com

Affitti brevi, incubo lungo: la casa diventa ostaggio degli «squatter» (che l’affittano regolarmente e la occupano) - Finti turisti prenotano e poi si rifiutano di lasciare l'appartamento, aggirando la legge. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Affitti Irregolari Immobili Occupati