Meloni e la sicurezza | Spesso toghe rendono vano il lavoro di Camere e agenti Mattarella? Non sempre d' accordo ma lui difende l' interesse nazionale Gag su Fiorello

Durante un incontro con i giornalisti, la premier Meloni ha affrontato temi di sicurezza e politica estera, sottolineando le difficoltà operative delle forze di polizia e chiarendo la posizione italiana sulla questione ucraina. Ha anche commentato le divergenze con Mattarella, evidenziando il suo impegno per l'interesse nazionale e precisando il suo netto rifiuto all'invio di truppe in Ucraina, smentendo accuse di filoputinismo.

Meloni: 'Non condividerei un'azione Usa in Groenlandia. Spesso le toghe rendono vano il lavoro delle forze dell'ordine' - Ci occupiamo di Trentini fino a quando non riabbraccerà la madre'

Meloni alla conferenza di inizio anno: "Spesso toghe rendono vano il lavoro delle forze dell'ordine" – La diretta - Giorgia Meloni ha dato il via alla conferenza stampa di inizio anno, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare

Seguire la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni permette di cogliere una semplice verità: su sicurezza e tasse la Premier è molto in difficoltà. Se il centrosinistra parla SERIAMENTE di sicurezza e tasse, Meloni perde le elezioni

La sicurezza è un diritto. E oggi manca. La sicurezza è una prerogativa dello Stato. Lo dice la Costituzione, non l'opposizione. Eppure il governo Meloni, invece di assumersi le proprie responsabilità, tenta di scaricare il proprio fallimento sui sindaci e sugli amministratori locali

