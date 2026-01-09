Meloni e la sicurezza | Spesso toghe rendono vano il lavoro di Camere e agenti Mattarella? Non sempre d' accordo ma lui difende  l' interesse nazionale Gag su Fiorello 

Durante un incontro con i giornalisti, la premier Meloni ha affrontato temi di sicurezza e politica estera, sottolineando le difficoltà operative delle forze di polizia e chiarendo la posizione italiana sulla questione ucraina. Ha anche commentato le divergenze con Mattarella, evidenziando il suo impegno per l'interesse nazionale e precisando il suo netto rifiuto all'invio di truppe in Ucraina, smentendo accuse di filoputinismo.

La premier incontra i giornalisti e ribadisce il suo no all'invio di truppe italiane in Ucraina: «Veto di Salvini filoputiniano? Non  condivido questa lettura. Ha ragione Macron, è l'ora che l'Ue parli con la Russia». Sul Venezuela: «Per Trentini mobilitati tutti i canali». Groenlandia: «Non condividerei operazione militare di Trump».  Striscioni Fnsi sul rinnovo del contratto giornalistico . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

