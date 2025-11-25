Mattarella | Libertà è conquista da difendere Meloni | Fenomeno intollerabile
Politica compatta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Istituzioni e rappresentanti del governo hanno diffuso messaggi e valutazioni sul drammatico fenomeno, ponendo l’accento sulla sua diffusione e sulle iniziative in corso per contrastarlo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l’attenzione sul ritardo nell’affermazione della parità di genere in diversi ambiti della vita quotidiana e sulle conseguenze che questo comporta. Ha ricordato come tali disparità possano incidere sull’autonomia femminile, sulla sicurezza e sul progresso sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il consigliere di Sergio Mattarella non smentisce di aver detto di sperare in un provvidenziale scossone per fermare la salita al Colle di Giorgia Meloni, parlando con il Corriere della sera. Racconta, però, di parole in libertà con amici. Troppo e troppo poco per i - facebook.com Vai su Facebook
“Era una chiacchierata in libertà tra amici”. Così Francesco Saverio #Garofani, consigliere di #Mattarella, al @Corriere ) Vai su X