Mattarella | Libertà è conquista da difendere Meloni | Fenomeno intollerabile

Politica compatta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Istituzioni e rappresentanti del governo hanno diffuso messaggi e valutazioni sul drammatico fenomeno, ponendo l’accento sulla sua diffusione e sulle iniziative in corso per contrastarlo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l’attenzione sul ritardo nell’affermazione della parità di genere in diversi ambiti della vita quotidiana e sulle conseguenze che questo comporta. Ha ricordato come tali disparità possano incidere sull’autonomia femminile, sulla sicurezza e sul progresso sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

