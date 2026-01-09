Meloni | non approvo ultime mosse Trump

Il presidente Giorgia Meloni ha dichiarato di non condividere alcune delle recenti azioni di Donald Trump, sottolineando l’importanza di rispettare il diritto internazionale. In un'intervista del 13 aprile, Meloni ha precisato che ci sono divergenze di vedute con l'ex presidente americano, ribadendo la necessità di tutelare le norme internazionali come base per la politica estera.

13.04 "Ci sono molte cose su cui non sono d'accordo" con il presidente americano Donald Trump: il diritto internazionale va difeso". Così Meloni in conferenza stampa d'inizio anno. "Quando non sono d'accordo lo dico a lui", ha detto, aggiungendo però di non appoggiarlo,per esempio,sulle sue mosse in Venezuela e Groenlandia. "Non credo che gli Usa interverranno militarmente. Cosa dovremmo fare? Prendere le distanze dagli Stati Uniti?Uscire dalla Nato? Assaltare i McDonald's?. La geopolitica non è gossip", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

