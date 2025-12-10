Le mosse sull’oro di Meloni & Co sono un assist all’agenda anti europea di Trump

Ilfoglio.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti decisioni di Meloni e del governo italiano riguardo alle riserve auree sollevano dubbi sulle loro implicazioni europee e internazionali. L'articolo analizza come queste mosse si inseriscano nel contesto di una possibile strategia anti-europea, evidenziando le tensioni tra le istituzioni italiane e le dinamiche geopolitiche globali.

Sulle riserve della Banca d’Italia è in atto un braccio di ferro tra la magg. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

