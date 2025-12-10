Le mosse sull’oro di Meloni & Co sono un assist all’agenda anti europea di Trump
Le recenti decisioni di Meloni e del governo italiano riguardo alle riserve auree sollevano dubbi sulle loro implicazioni europee e internazionali. L'articolo analizza come queste mosse si inseriscano nel contesto di una possibile strategia anti-europea, evidenziando le tensioni tra le istituzioni italiane e le dinamiche geopolitiche globali.
Sulle riserve della Banca d'Italia è in atto un braccio di ferro tra la magg.
