Trump gela Zelensky | Non ha nulla finché non lo approvo io
La diretta segue una giornata cruciale sul fronte diplomatico della guerra in Ucraina, segnata dall’accelerazione dei contatti tra Stati Uniti, Russia, Ucraina ed Europa. Mosca parla di un accordo vicino, mentre Bruxelles accusa il Cremlino di non voler realmente la pace. Zelensky conferma un imminente incontro con Donald Trump in Florida sul piano Usa in 20 punti, ormai quasi completato, e chiede il coinvolgimento europeo. Sullo sfondo restano i combattimenti, i raid russi e il rafforzamento militare annunciato da Putin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Vertice Berlino, Trump gela Zelensky: Kiev quel territorio lo ha già perso. Pace? L'antipatia tra i due leader non aiuta; Cessione di territori e forze straniere: Mosca gela il piano e smentisce Trump; Ucraina-Russia news oggi, Mosca gela i negoziati: le parole di Peskov; Un altro attacco russo su Odessa. Autobomba uccide a Mosca il generale Sovarov - Odessa, nuovo attacco con droni russi: danneggiati il porto e una nave.
Vertice Berlino, Trump gela Zelensky: "Kiev quel territorio lo ha già perso. Pace? L'antipatia tra i due leader non aiuta" - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato di aver avuto colloqui "molto lunghi e molto buoni" con l'ucraino ... affaritaliani.it
Mosca: "Mai così vicini all'intesa, ma ostacolati da Kiev e Ue". Zelensky pensa al referendum su piano di Trump - Il leader di Kiev si mostra proattivo e disponibile a lanciare una consultazione popolare in Ucraina, ponendo però diverse condizioni a Mosca ... today.it
Guerra Ucraina, Mosca: «Accordo vicino, ma Kiev e Ue lo affossano». Zelensky conferma: domenica da Trump in Florida - Mosca e Washington hanno concordato di proseguire il dialogo sul conflitto in Ucraina, dopo il round di colloqui diplomatici che si sono tenuti a Miami. ilmessaggero.it
#Ucraina Zelensky invia la sua bozza di accordo agli Stati Uniti, ma Trump lo gela: "Non perdiamo tempo". Lunga telefonata tra i leader dei Paesi Volenterosi e il presidente USA che parla di "confronto duro". Claudia Stamerra #GR1 - facebook.com facebook
