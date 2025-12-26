Trump gela Zelensky | Non ha nulla finché non lo approvo io

La diretta segue una giornata cruciale sul fronte diplomatico della guerra in Ucraina, segnata dall’accelerazione dei contatti tra Stati Uniti, Russia, Ucraina ed Europa. Mosca parla di un accordo vicino, mentre Bruxelles accusa il Cremlino di non voler realmente la pace. Zelensky conferma un imminente incontro con Donald Trump in Florida sul piano Usa in 20 punti, ormai quasi completato, e chiede il coinvolgimento europeo. Sullo sfondo restano i combattimenti, i raid russi e il rafforzamento militare annunciato da Putin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

