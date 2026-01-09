Meloni | No ad azione militare Usa in Groenlandia Le toghe vanificano spesso il lavoro degli agenti Baby gang? Misure in arrivo
Il premier Meloni si esprime sulla possibilità di un intervento militare degli Stati Uniti in Groenlandia, dichiarando di non credere a questa ipotesi e sottolineando che non sarebbe vantaggiosa per nessuno. Nel contempo, affronta questioni interne, come le difficoltà delle forze dell’ordine e le misure previste contro le baby gang, evidenziando l’attenzione del governo su sicurezza e stabilità.
"Non credo nell'ipotesi che gli Usa avviino un'azione militare sulla Groenlandia, che non condividerei" e "che non converrebbe a nessuno". Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza di fine anno, organizzata da Ordine dei giornalisti e Stampa parlamentare L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
