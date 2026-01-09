Meloni in conferenza stampa | Spesso le toghe vanificano il lavoro delle forze dell' ordine e dell' Aula

Nella sua consueta conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha affrontato il tema della collaborazione tra forze dell'ordine e giustizia, sottolineando come, a suo avviso, talvolta le decisioni delle toghe possano ostacolare l’operato delle autorità. Questa terza conferenza consecutiva si svolge nei primi giorni di gennaio, offrendo un'occasione per riflettere sulle priorità e le sfide del governo in ambito di sicurezza e giustizia.

Per la terza volta consecutiva la tradizionale conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è tenuta nei primi giorni di gennaio. L'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati ha ospitato il consueto evento annuale organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare e i temi affrontati dal capo del governo italiano sono stati tantissimi: dalla politica estera, stanti soprattutto il blitz ordinato da Donald Trump in Venezuela che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro e le mire del presidente Usa sulla Groenlandia, passando per l'economia, l'Europa e le riforme costituzionali.

