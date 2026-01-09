Meloni e la sicurezza | Spesso toghe rendono vano il lavoro di Camere e agenti Poi la gag | io al Colle? Preferirei lavorare con Fiorello

Durante un incontro con i giornalisti, la premier Meloni ha affrontato temi di sicurezza, sottolineando le difficoltà incontrate dagli agenti e criticando alcune decisioni delle toghe. Ha inoltre ribadito il suo rifiuto all'invio di truppe italiane in Ucraina, evidenziando l'assenza di un supporto internazionale tramite l’ONU. La discussione si è conclusa con una battuta sulla possibilità di lavorare con Fiorello al Colle, suscitando un sorriso tra i presenti.

La premier incontra i giornalisti e ribadisce il suo no all'invio di truppe italiane in Ucraina: «Non c'è oggi opzione truppe sul campo con ombrello Onu. Veto di Salvini filoputiniano? Non lo condivido». E sulla giustizia: «Credo di poter confermare il 22-23 marzo come data del referenum». Alla conferenza striscioni Fnsi sul rinnovo del contratto dei giornalisti.

Meloni: 'Non condividerei un'azione Usa in Groenlandia. Spesso le toghe rendono vano il lavoro delle forze dell'ordine' - Ci occupiamo di Trentini fino a quando non riabbraccerà la madre' (ANSA) ... ansa.it

Meloni alla conferenza di inizio anno: “Spesso toghe rendono vano il lavoro delle forze dell’ordine” – La diretta - Giorgia Meloni ha dato il via alla conferenza stampa di inizio anno, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare, ne ... msn.com

La sicurezza è un diritto. E oggi manca. La sicurezza è una prerogativa dello Stato. Lo dice la Costituzione, non l’opposizione. Eppure il governo Meloni, invece di assumersi le proprie responsabilità, tenta di scaricare il proprio fallimento sui sindaci e sugli am - facebook.com facebook

Mattia Palazzi: «Basta espulsioni sulla carta. Dopo tre anni di governo Meloni la sicurezza è peggiorata» x.com

