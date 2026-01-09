Meloni e la sicurezza | Spesso toghe rendono vano il lavoro di Camere e agenti Poi la gag | io al Colle? Lavorerei volentieri con Fiorello

Durante un incontro con i giornalisti, la premier Meloni ha commentato il ruolo delle forze dell’ordine e la sicurezza nazionale, sottolineando come talvolta l’operato delle toghe possa ostacolare il lavoro di Camere e agenti. Riguardo alla situazione internazionale, ha ribadito il no all’invio di truppe italiane in Ucraina, evidenziando l’assenza di opzioni militari con copertura Onu in questo momento.

La premier incontra i giornalisti e ribadisce il suo no all'invio di truppe italiane in Ucraina: «Non c'è oggi opzione truppe sul campo con ombrello Onu. Veto di Salvini filoputiniano? Non lo condivido». E sulla giustizia: «Credo di poter confermare il 22-23 marzo come data del referenum». Alla conferenza striscioni Fnsi sul rinnovo del contratto dei giornalisti.

Meloni: 'Non condividerei un'azione Usa in Groenlandia. Spesso le toghe rendono vano il lavoro delle forze dell'ordine' - Ci occupiamo di Trentini fino a quando non riabbraccerà la madre' (ANSA) ... ansa.it

Meloni alla conferenza di inizio anno: “Spesso toghe rendono vano il lavoro delle forze dell’ordine” – La diretta - Giorgia Meloni ha dato il via alla conferenza stampa di inizio anno, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare, ne ... msn.com

Seguire la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni permette di cogliere una semplice verità: su sicurezza e tasse la Premier è molto in difficoltà. Se il centrosinistra parla SERIAMENTE di sicurezza e tasse, Meloni perde le elezioni x.com

La sicurezza è un diritto. E oggi manca. La sicurezza è una prerogativa dello Stato. Lo dice la Costituzione, non l’opposizione. Eppure il governo Meloni, invece di assumersi le proprie responsabilità, tenta di scaricare il proprio fallimento sui sindaci e sugli am - facebook.com facebook

