Meloni alle toghe | Diventa vano il lavoro delle forze dell' ordine e dell' Aula Non cond

Il commento di Meloni alle toghe evidenzia l'importanza delle attività delle forze dell'ordine e del Parlamento, sottolineando come i loro sforzi siano fondamentali. Nel contesto della liberazione di detenuti politici, inclusi italiani, la premier esprime gratitudine e auspica un proseguimento in questa direzione. Questi temi riflettono le sfide e le responsabilità delle istituzioni nel garantire giustizia e tutela dei diritti fondamentali.

AGI - "Esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua conferenza stampa di inizio anno. La conferenza stampa è iniziata con l 'esposizione di alcuni striscioni della Fnsi nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera. "Giornalisti da 10 anni senza contratto ma alla Fieg finanziamenti milionari", si leggeva sugli striscioni, mostrati da alcuni giornalisti all'arrivo della premier.

