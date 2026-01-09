Meloni in conferenza stampa | Le toghe spesso rendono inutile il lavoro del governo e delle forze dell’ordine

Da ildifforme.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza stampa di inizio anno, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato criticamente il ruolo di alcune toghe, affermando che spesso rendono più difficile il lavoro del governo e delle forze dell’ordine. Un intervento che ha suscitato attenzione e riflessione sulle dinamiche tra istituzioni e sistema giudiziario, in un contesto di confronto istituzionale.

È iniziata in maniera piuttosto burrascosa la conferenza stampa di inizio anno del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Proprio mentre il premier prendeva posto, Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della stampa italiana, ha esposto un piccolo striscione con la scritta: “Giornalisti da 10 anni senza contratto, ma alla Fieg finanziamenti milionari“. Dopo aver . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

meloni in conferenza stampa le toghe spesso rendono inutile il lavoro del governo e delle forze dell8217ordine

© Ildifforme.it - Meloni in conferenza stampa: “Le toghe spesso rendono inutile il lavoro del governo e delle forze dell’ordine”

Leggi anche: Meloni in conferenza stampa: "Spesso le toghe vanificano il lavoro delle forze dell'ordine e dell'Aula"

Leggi anche: Meloni: «Trentini? Mobilitati tutti i canali». Sulla sicurezza: «Le toghe vanificano spesso il lavoro delle forze dell'ordine e dell'Aula» 

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Meloni: «Puntare sulle Zes. Piano casa per 100mila alloggi a prezzi calmierati».

meloni conferenza stampa togheMeloni in conferenza stampa: "Spesso le toghe vanificano il lavoro delle forze dell'ordine e dell'Aula" - La premier ha affrontato a 360 gradi tutti i temi di strettissima attualità: dal blitz di Trump in Venezuela alla sorte di Alberto Trentini, passando per i negoziati sulla crisi ucraina, l'agenda dell ... ilgiornale.it

meloni conferenza stampa togheMeloni alle toghe: "Diventa vano il lavoro delle forze dell'ordine e dell'Aula". "Non cond... - "Esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima d ... msn.com

meloni conferenza stampa togheMeloni: 'Non condividerei un'azione Usa in Groenlandia. Spesso le toghe rendono vano il lavoro delle forze dell'ordine' - Ci occupiamo di Trentini fino a quando non riabbraccerà la madre' (ANSA) ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.