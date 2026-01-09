Meloni in conferenza stampa | Le toghe spesso rendono inutile il lavoro del governo e delle forze dell’ordine

Durante la conferenza stampa di inizio anno, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato criticamente il ruolo di alcune toghe, affermando che spesso rendono più difficile il lavoro del governo e delle forze dell’ordine. Un intervento che ha suscitato attenzione e riflessione sulle dinamiche tra istituzioni e sistema giudiziario, in un contesto di confronto istituzionale.

È iniziata in maniera piuttosto burrascosa la conferenza stampa di inizio anno del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Proprio mentre il premier prendeva posto, Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della stampa italiana, ha esposto un piccolo striscione con la scritta: "Giornalisti da 10 anni senza contratto, ma alla Fieg finanziamenti milionari".

