Meloni | governo solido focus su sicurezza casa e politica estera

Oggi, la Premier Giorgia Meloni ha tenuto una lunga conferenza stampa di fine anno, sottolineando la solidità del governo. Durante l’intervento ha affrontato vari temi, tra cui sicurezza, politica estera e questioni sociali, evidenziando l’impegno dell’esecutivo su questi ambiti fondamentali per il Paese.

La conferenza stampa della Premier si è svolta oggi. È durata quasi tre ore la conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la quale la premier ha ribadito la solidità del suo governo e ha affrontato temi che spaziano dalla politica interna all’estero, dalla sicurezza all’economia, fino a questioni sociali e culturali.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni) Meloni ha aperto confermando che “non è nei miei radar andare al voto anticipato” e che il suo obiettivo resta quello di portare a termine la legislatura: “La stabilità è precondizione per fare molte cose. 🔗 Leggi su 361magazine.com

