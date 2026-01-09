Meloni | governo solido focus su sicurezza casa e politica estera
Oggi, la Premier Giorgia Meloni ha tenuto una lunga conferenza stampa di fine anno, sottolineando la solidità del governo. Durante l’intervento ha affrontato vari temi, tra cui sicurezza, politica estera e questioni sociali, evidenziando l’impegno dell’esecutivo su questi ambiti fondamentali per il Paese.
La conferenza stampa della Premier si è svolta oggi. È durata quasi tre ore la conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la quale la premier ha ribadito la solidità del suo governo e ha affrontato temi che spaziano dalla politica interna all’estero, dalla sicurezza all’economia, fino a questioni sociali e culturali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni) Meloni ha aperto confermando che “non è nei miei radar andare al voto anticipato” e che il suo obiettivo resta quello di portare a termine la legislatura: “La stabilità è precondizione per fare molte cose. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Leggi anche: L’uscita su Trump e l’approccio multilaterale: il governo Meloni davanti alla “dottrina Mattarella” sulla politica estera
Leggi anche: Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia”
EMIGRAZIONE, MELONI: QUESTIONE PRINCIPALE SALARI, FOCUS SU QUELLI DI PRIMO INGRESSO.
Meloni: governo solido, focus su sicurezza, casa e politica estera - È durata quasi tre ore la conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la quale la premier ... 361magazine.com
EMIGRAZIONE, MELONI: QUESTIONE PRINCIPALE SALARI, FOCUS - EMIGRAZIONE, MELONI: QUESTIONE PRINCIPALE SALARI, FOCUS SU QUELLI DI PRIMO INGRESSO “Quella legata all'emigrazione ... 9colonne.it
Conferenza premier Meloni, tre parole chiave per l'economia: crescita, occupazione, salari - Il premier nella conferenza stampa di fine (inizio) anno sulle due sfide principali per il governo: rilanciare la politica industriale e sostenere la crescita ... adnkronos.com
Meloni, nella conferenza di inizio anno anche l'ex Ilva: «Il governo non avallerà proposte predatorie» x.com
Le famiglie italiane stanno meglio da quando c’è il Governo Meloni. Qualcuno a sinistra ha sbagliato analisi. Di nuovo. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.