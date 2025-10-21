VIDEO | Economia modenese stabile ma occupazione in difficoltà | crescono gli inattivi soprattutto donne

Nonostante un contesto internazionale segnato da conflitti, tensioni geopolitiche e cambiamenti climatici, l’economia modenese mostra nel 2024 una crescita del valore aggiunto dello 0,7%, in linea con l’andamento regionale. A trainare la crescita sono agricoltura (+17%) e costruzioni (+0,1%). 🔗 Leggi su Modenatoday.it