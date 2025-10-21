VIDEO | Economia modenese stabile ma occupazione in difficoltà | crescono gli inattivi soprattutto donne

Modenatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante un contesto internazionale segnato da conflitti, tensioni geopolitiche e cambiamenti climatici, l’economia modenese mostra nel 2024 una crescita del valore aggiunto dello 0,7%, in linea con l’andamento regionale. A trainare la crescita sono agricoltura (+17%) e costruzioni (+0,1%). 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

video economia modenese stabileVIDEO | Economia modenese stabile ma occupazione in difficoltà: crescono gli inattivi, soprattutto donne - Agricoltura e costruzioni trainano una crescita moderata (+0,7%), ma l’industria resta in difficoltà. Segnala modenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Video Economia Modenese Stabile