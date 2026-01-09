Meloni conferenza d' inizio anno | Grati per il rilascio dei detenuti in Venezuela Libertà di stampa presupposto della democrazia

Durante la conferenza di inizio anno, la presidente Meloni ha espresso gratitudine per il rilascio dei detenuti in Venezuela e ha sottolineato l'importanza della libertà di stampa come fondamento della democrazia. L'incontro con i giornalisti ha offerto l'opportunità di approfondire temi di politica nazionale e internazionale, rispondendo a domande e chiarendo le priorità dell'amministrazione.

La premier incontra i giornalisti:  la diretta con domande e risposte su  temi di politica nazionale e internazionale. Alla conferenza striscioni della Fnsi sul rinnovo del contratto dei giornalisti . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

