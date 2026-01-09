Meloni al via la conferenza stampa d' inizio anno | 40 domande Grati per la liberazione dei detenuti in Venezuela ora si prosegua

Giorgia Meloni ha avviato la conferenza stampa di inizio anno, rispondendo a 40 domande su temi di politica interna e internazionale. La presidente del Consiglio ha espresso gratitudine per la liberazione dei detenuti in Venezuela e ha sottolineato l’importanza di proseguire su questa strada. L'incontro offre un’occasione per approfondire le posizioni del governo su questioni chiave e fare il punto sulle priorità dell’anno in corso.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra i giornalisti in conferenza stampa: la diretta con domande e risposte sui principali temi di politica nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Meloni, al via la conferenza stampa d'inizio anno: 40 domande. «Grati per la liberazione dei detenuti in Venezuela, ora si prosegua» Leggi anche: La conferenza stampa d'inizio anno di Meloni: attese quaranta domande Leggi anche: Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno, dal Venezuela (e Trentini) alle spese militari, i temi sul tavolo – La diretta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Conferenza stampa Meloni - Venerdì alle 11 diretta webtv; Giorgia Meloni, alle 11 in diretta la conferenza stampa di inizio anno della premier. LIVE; Sky TG24, la conferenza stampa di Meloni commentata in diretta da Vitale e de Bortoli; Conferenza stampa del Presidente Meloni. La conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni. Segui la diretta - Nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera, la presidente del Consiglio risponde a 40 domande dei giornalisti ... ilfoglio.it

DIRETTA | La conferenza stampa di inizio anno di Meloni - La Presidente del Consiglio risponde a 40 domande dei giornalisti: dalla possibile liberazione di Trentini in Venezuela all'Ucraina, dalla Groenlandia e Trump agli "interni" ... dire.it

Conferenza stampa Meloni streaming e diretta tv: dove vedere l’incontro della Premier con la stampa - Conferenza stampa Meloni streaming e diretta tv: dove vedere l'incontro della Premier con la stampa in programma oggi, 9 gennaio 2026 ... tpi.it

In diretta la conferenza stampa annuale della presidente del Consiglio Meloni dalla Camera dei Deputati, un rito che si ripete da 49 anni. Attese circa 40 domande - facebook.com facebook

Meloni, conferenza in diretta oggi 9 gennaio 2026. Le risposte live x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.