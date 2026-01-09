Meloni alle toghe | Diventa vano il lavoro delle forze dell' ordine e dell' Aula Io al Qu

Il recente intervento di Meloni evidenzia l'importanza delle decisioni politiche e giudiziarie nel contesto della liberazione di detenuti politici, inclusi cittadini italiani. La dichiarazione sottolinea l'apprezzamento per gli sforzi delle istituzioni e il desiderio che tali azioni continuino nel rispetto delle norme e delle procedure legali, mantenendo un equilibrio tra sicurezza e rispetto dei diritti umani.

AGI - "Esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua conferenza stampa di inizio anno. La conferenza stampa è iniziata con l 'esposizione di alcuni striscioni della Fnsi nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera. "Giornalisti da 10 anni senza contratto ma alla Fieg finanziamenti milionari", si leggeva sugli striscioni, mostrati da alcuni giornalisti all'arrivo della premier.

