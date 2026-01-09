Meloni alle toghe | Diventa vano il lavoro delle forze dell' ordine e dell' Aula Con Matt

Nel suo intervento, Meloni ha sottolineato l’importanza dell’impegno delle forze dell’ordine e delle istituzioni legislative, evidenziando come le azioni possano risultare inefficaci senza un’adeguata collaborazione. Ha inoltre espresso gratitudine per le iniziative di liberazione di detenuti politici, italiani e non, auspicando un proseguimento di questo percorso che favorisca un dialogo costruttivo e il rispetto dei diritti fondamentali.

AGI - "Esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua conferenza stampa di inizio anno. La conferenza stampa è iniziata con l 'esposizione di alcuni striscioni della Fnsi nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera. "Giornalisti da 10 anni senza contratto ma alla Fieg finanziamenti milionari", si leggeva sugli striscioni, mostrati da alcuni giornalisti all'arrivo della premier.

Meloni: Su sicurezza spesso toghe rendono vano lavoro di forze dell'ordine e Parlamento - "Se vogliamo garantire sicurezza occorre lavorare tutti nella stessa direzione: governo, forze di polizia e magistratura, che è fondamentale in questo disegno. ilgiornale.it

Meloni: "Spesso le toghe vanificano il lavoro delle forze dell'ordine e dell'Aula" - La premier ha affrontato a 360 gradi tutti i temi di strettissima attualità: dal blitz di Trump in Venezuela alla sorte di Alberto Trentini, passando per i negoziati sulla crisi ucraina, l'agenda dell ... msn.com

Meloni: "Spesso le toghe rendono vano il lavoro di forze dell'ordine e parlamento". La premier cita i recenti casi di cronaca rispondendo ad una domanda sulla sicurezza #ANSA x.com

Le reazioni all'assoluzione di Salvini: Meloni chiede un applauso in Senato, la Lega esulta, Fi gioisce. Bonelli: «Allora non ci sono le toghe rosse» Da destra a sinistra fino alla Sicilia tanti i commenti alla sentenza della Cassazione che ha chiuso dopo 5 anni - facebook.com facebook

