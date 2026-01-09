Meloni alla conferenza stampa di inizio anno | gli sguardi più curiosi in 10 foto

Ecco le 10 foto che catturano gli sguardi più curiosi durante la conferenza stampa di inizio anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, svoltasi nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati a Roma, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. Un’occasione per osservare i momenti più significativi dell’evento e l’atmosfera che ha caratterizzato questa importante occasione istituzionale.

Archiviata la conferenza stampa di inizio anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare, nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati, a Roma. Tanti gli argomenti affrontati dalla premier: dalla guerra in Ucraina alla crisi in Venezuela, passando per la situazione in Medio Oriente e le mire degli Stati Uniti sulla Groenlandia, fino alle questioni di politica interna come la riforma della giustizia e la legge elettorale. Una conferenza stampa durata quasi tre ore e nella quale la premier è stata immortalata in espressioni genuine ed eloquenti.

